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بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس كل الوسائل للضغط على روسيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 07:30
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أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس كل الصيغ للضغط على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا بما فيها التخلي عن توريد الطاقة من روسيا.

وردا على سؤال صحفي حول بحث مسائل وقف توريد الطاقة من روسيا، قال بوريل قبل بداية الجلسة الجديدة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو: "كما قلت ندرس كل الصيغ الممكنة".

وأطلقت روسيا في 24 شباط عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسب ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.
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