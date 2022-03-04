عربي-دولي

عشرات القتلى والمصابين بتفجير داخل مسجد في بيشاور بباكستان

Lebanon 24
04-03-2022 | 06:30
A-
A+

Doc-P-926457-637819973506617396.jpg
Doc-P-926457-637819973506617396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة الباكستانية إن تفجيراً وقع داخل مسجد، اليوم، خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور، شمال غربي البلاد، مما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال ضابط الشرطة محمد سجاد خان: "نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى، نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري".

ونقلت رويترز عن مسؤول في المستشفى أن 30 شخصا لقوا حتفهم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 60 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد نحو 190 كيلومترا غربي العاصمة إسلام آباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شاهد عيان يدعى زاهد خان قوله "رأيت رجلا يطلق النار على عنصريْ شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد، وبعد ثوانٍ، سمعت انفجاراً هائلاً".

وأدى هذا الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة، كما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

ولم تتضح -حتى هذه اللحظة بعد- دواعي هذا الهجوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-03-04
13:30 | 2022-03-04
13:00 | 2022-03-04
12:30 | 2022-03-04
12:00 | 2022-03-04
11:30 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website