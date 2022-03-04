كم بلغ عدد المنشآت العسكرية التي دمّرتها روسيا في أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت في العملية الجارية بأوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية"، حسب ما أوردت قناة أر.تي.عربية الروسية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي دمرت "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طراز إس300، و"بوك إم1"، و59 محطة رادار" إلى جانب 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و 635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و67 منصة لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلاً عن 54 طائرة دون طيار.