عربي-دولي

رومانيا: يجب التكيف مع غزو أوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 11:00
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قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، اليوم الجمعة، إن على حلف شمال الأطلسي أن يجعل موقفه العسكري على جبهته الشرقية متوافقاً مع الواقع الجديد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدد إذا كان يريد وجوداً دائماً لقوات الحلف فيها.
وقال أوريسكو للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "يجب أن نكيف الموقف مع الواقع الذي يقول إن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا وبيلاروسيا، وبينما نحن في بروكسل يتعين علينا أن نعيد التفكير في كل شيء".
وأضاف أن رومانيا ستزيد حجم إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، من جهتها إن "كندا ترغب أن يناقش الحلف كل السيناريوهات لعزل روسيا"، وذلك رداً على سؤال هل الحلف أن يدرس إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.
وأضافت جولي أن الخط الأحمر عند الحلف، نشوب نزاع دولي.
 
 
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