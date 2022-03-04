بيسكوف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة

أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة.وقال في حديثه للصحفيين "ليس الآن وقت الانقسام"، ردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء العملية العسكرية، لافتا إلى أن "الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا".وأكد بيسكوف عدم وجود أي خطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية جديدة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين وجو بايدن حول موضوع أوكرانيا.وذكر أن المحادثات تبقى، على الرغم من ذلك، فرصة جيدة لتقديم الحجج وشرح جوهر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.