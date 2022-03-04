عربي-دولي

الناتو: اتفقنا على عدم إرسال جنود إلى أوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:59
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أفاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف اتفقوا على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا، حيث تجري العملية العسكرية الروسية.

وقال للصحفيين: "نحن حلف دفاعي ولسنا طرفا في الصراع"، مشددا على أن الحلف "لا يسعى لحرب مع روسيا، لكن الكرملين يريد توسيع نفوذه وقمع دول من حقها اختيار طريقها".

وتابع "قررنا إشراك فنلندا والسويد في كل نقاشاتنا وسنطلعهما على ترتيباتنا وخططنا"، مؤكدا أن "علاقتنا مع روسيا تغيرت بشكل جذري على المدى البعيد، وسنظل ملتزمين بالدبلوماسية".
المصدر: روسيا اليوم
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