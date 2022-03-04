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سيناتور أميركي شهير يدعو لقتل بوتين بهذه الطريقة!

Lebanon 24
04-03-2022 | 09:06
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دعا السيناتور الأميركي الشهير ليندسي غراهام إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها يوليوس قيصر. ما استدعى ردا سريعا من السفارة الروسية التي طلبت من السلطات الأميركية في الحال تفسيرا رسميا لما دعا إليه غراهام، وإدانة كلامه.

إلى ذلك، شدد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، وقال: "درجة رهاب روسيا والكراهية لها في الولايات المتحدة خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتورا في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره نجما مرشدا للبشرية جمعاء يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب، كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".
المصدر: العربية
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