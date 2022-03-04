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هل غادر زيلينسكي أوكرانيا وانتقل إلى بولندا؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 09:25
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قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.
المصدر: سبوتنيك
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