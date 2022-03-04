عربي-دولي

بوتين والمستشار الألماني يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 09:42
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أفاد مجلس الوزراء الألماني أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المجلس في بيان إن بوتين أبلغ شولتس بـ"خطط عقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع".
المصدر: روسيا اليوم
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بوتين

أوكرانيا

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