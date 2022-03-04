بوتين والمستشار الألماني يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

أفاد مجلس الوزراء الألماني أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا تطورات الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال المجلس في بيان إن بوتين أبلغ شولتس بـ"خطط عقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية الأسبوع".