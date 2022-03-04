عربي-دولي

الرواية الروسية... هكذا اندلع حريق محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
04-03-2022 | 10:24
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ألقت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية هجوم على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على مخربين أوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من 5 طوابق، في واقعة أثارت إدانات دولية لموسكو في اليوم الثامن من اجتياحها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي وإن المنطقة تخضع للسيطرة الروسية منذ 28 فبراير.

وأضاف: "الليلة الماضية في المنطقة المجاورة لمحطة الكهرباء، قام نظام كييف القومي بمحاولة استفزاز وحشية. قرابة الساعة الثانية فجرا خلال دورية حراسة في المنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من مجموعة تخريبية أوكرانية".

وتابع: "تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة كثيفة على جنود من الحرس الوطني الروسي من نوافذ عدة طوابق في مجمع تدريب يقع خارج محطة الطاقة".

وقال إن الدورية الروسية ردت بإطلاق النار لصد الهجوم وإن "المجموعة التخريبية" تركت مجمع التدريب وأضرمت النيران فيه أثناء مغادرتها.

المصدر: سكاي نيوز
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