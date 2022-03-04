14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الرواية الروسية... هكذا اندلع حريق محطة زابوريجيا النووية
Lebanon 24
04-03-2022
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية هجوم على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على مخربين أوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي.
وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من 5 طوابق، في واقعة أثارت إدانات دولية لموسكو في اليوم الثامن من اجتياحها لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي وإن المنطقة تخضع للسيطرة الروسية منذ 28 فبراير.
وأضاف: "الليلة الماضية في المنطقة المجاورة لمحطة الكهرباء، قام نظام كييف القومي بمحاولة استفزاز وحشية. قرابة الساعة الثانية فجرا خلال دورية حراسة في المنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من مجموعة تخريبية أوكرانية".
وتابع: "تم إطلاق نيران أسلحة خفيفة كثيفة على جنود من الحرس الوطني الروسي من نوافذ عدة طوابق في مجمع تدريب يقع خارج محطة الطاقة".
وقال إن الدورية الروسية ردت بإطلاق النار لصد الهجوم وإن "المجموعة التخريبية" تركت مجمع التدريب وأضرمت النيران فيه أثناء مغادرتها.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:08 | 2022-03-04
04/03/2022 03:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-03-04
04/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
00:48 | 2022-03-04
04/03/2022 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
05:47 | 2022-03-04
04/03/2022 05:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 06:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2022-03-04
بوتين: المطالب الروسية كاملة أو استمرار الحرب
13:30 | 2022-03-04
كييف: اتفقنا مع موسكو على أن تكون المفاوضات مغلقة
13:00 | 2022-03-04
بريطانيا: أصبحنا قريبين من اتفاق إحياء الصفقة النووية مع إيران
12:30 | 2022-03-04
تشاووش أوغلو: إبقاء مجالنا الجوي مفتوحا مهم للغاية
12:00 | 2022-03-04
متى ستلجأ واشنطن لاستخدام سلاحها النووي؟
11:30 | 2022-03-04
طهران: مستعدون لاتفاق "جيد وفوري" بهذا الشرط
فيديو
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
Lebanon 24
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
14:00 | 2022-03-04
04/03/2022 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-04
04/03/2022 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact