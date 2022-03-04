عربي-دولي

تشاووش أوغلو: إبقاء مجالنا الجوي مفتوحا مهم للغاية

Lebanon 24
04-03-2022 | 12:30
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن إبقاء مجال بلاده الجوي مفتوحا أمام حركة الطائرات مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية والإنسانية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته باجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل: "نواصل مباحثاتنا من أجل إجلاء رعايانا عن أوكرانيا".
وأضاف: "نأمل في عقد لقاء يجمع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي إذا سنحت الظروف".
المصدر: روسيا اليوم
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