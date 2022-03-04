عربي-دولي

بريطانيا: أصبحنا قريبين من اتفاق إحياء الصفقة النووية مع إيران

Lebanon 24
04-03-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-926567-637820144741156962.jpg
Doc-P-926567-637820144741156962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران ستيفاني القاق، أن الأطراف المشاركة في العملية التفاوضية باتت قريبة من التوصل إلى الاتفاق.
وقالت القاق عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "نحن قريبون (من الاتفاق). مفاوضو الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) سيغادرون فيينا قريبا لإبلاغ الوزراء بمستجدات الوضع. ونحن مستعدون للعودة قريبا".
وفي وقت سابق من الخميس أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداده للتوجه إلى فيينا في حال التوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2022-03-04
16:30 | 2022-03-04
16:15 | 2022-03-04
16:00 | 2022-03-04
15:30 | 2022-03-04
15:15 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website