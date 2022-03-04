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عربي-دولي
كييف: اتفقنا مع موسكو على أن تكون المفاوضات مغلقة
Lebanon 24
04-03-2022
|
13:30
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أعلن عضو الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا ديفيد أراخاميا، أن الجانبين اتفقتا على أن تكون المفاوضات مغلقة "لتحقيق التقدم بطريقة ما على الأقل".
وتستعد أوكرانيا لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.
وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدا السبت أو بعد غد... نحن على تواصل مستمر".
المصدر:
روسيا اليوم
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