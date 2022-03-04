بوتين: المطالب الروسية كاملة أو استمرار الحرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القوات الروسية "لا تقصف المدن الأوكرانية" معتبرا الاتهامات بهذا الخصوص "مفبركة" على ما أعلن الكرملين.وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين قال إن التقارير عن "غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية".وأكد بوتين إن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن، إلا في حال القبول "بكل المطالب الروسية".وأشار الكرملين في ملخص للاتصال الذي أتى "بمبادرة من ألمانيا"، إلى أن "روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تُلبى كل المطالب الروسية".ومن هذه المطالب اعتماد أوكرانيا الحياد وتخليها عن النووي و"اجتثاث النازية" فيها والاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم و"بسيادة" المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.وأضاف الكرملين "تم التعبير عن الأمل في أن يتخذ ممثلو كييف موقفا منطقيا وبناء خلال الجولة الثالثة من المحادثات".وقال أحد المفاوضين الأوكرانيين الجمعة إنه من المتوقع عقد الجولة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.