عربي-دولي

الصين: على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا بشأن الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
04-03-2022 | 15:00
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دعت الصين، مساء اليوم الجمعة المجتمع الدولي إلى تبني نهج مسؤول وحيادي، بشأن الأزمة الأوكرانية وتهيئة مناخ لتسهيل المحادثات بين كييف وموسكو.
جاء ذلك في كلمة للمندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.
وقال تشانغ: "يتعين على المجتمع الدولي أن يظل هادئًا وعقلانيا وأن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا وموضوعيا لخلق مناخ وظروف سليمة لإجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المعنية".
وقال تشانغ إن الصين تشجع روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى حل تفاوضي وترحب بالحوار بين الطرفين لإقامة ممر إنساني.
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
المصدر: سبوتنيك
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