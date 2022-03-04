ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني ‏استخدامها



وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".

في 24 شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية. قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما إذا كانت كندا مستعدة لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".في 24 شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت أميركا وكندا وحلفائهما، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا عقوبات شاملة ضد روسيا، ويقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وزودت أميركا أوكرانيا بصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما أكدت ألمانيا بصواريخ "ستينغر"، من بين معدات أخرى.