عربي-دولي

روسيا تحجب فيسبوك

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:35
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أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا، الجمعة، حجب فيسبوك في البلاد على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمة شبكة التواصل الاجتماعي بـ"التمييز" بحق الإعلام الروسي.

وأعلنت هيئة "روسكوم نادزور" على تطبيق تلغرام "تم اتخاذ القرار بحجب فيسبوك" اعتبارا من الجمعة.

وذكر صحافيو وكالة فرانس برس في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية VPN.

وقبل أسبوع، فرضت روسيا "قيوداً على الوصول" إلى فيسبوك ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي "رقابة" على وسائل إعلام روسية و"انتهاكه" حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.

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