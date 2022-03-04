وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقاء نظيرها التركي: نقف سويا في الأزمة الروسية



وكتبت بيبروك عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "بعد مكالمات هاتفية لا حصر لها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلنا أخيرا للتحدث شخصيا على هامش اجتماع "الناتو"، شكرا لك تشاووش أوغلو على شراكتنا الألمانية التركية القوية!".

وأردفت: "في أزمة روسيا نقف سويا". علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على لقاء نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم ‏الجمعة، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل لمناقشة العملية العسكرية الروسية في ‏أوكرانيا.‏وكتبت بيبروك عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "بعد مكالمات هاتفية لا حصر لها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلنا أخيرا للتحدث شخصيا على هامش اجتماع "الناتو"، شكرا لك تشاووش أوغلو على شراكتنا الألمانية التركية القوية!".وأردفت: "في أزمة روسيا نقف سويا".

من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو عبر "تويتر" بأنه "تبادل وجهات النظر مع نظيرته الألمانية حول الوضع الأخير في أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وينبغي عدم السماح بتفاقمه، مضيفا أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا.

وفي حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.