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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى طهران

Lebanon 24
04-03-2022 | 16:50
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أنه توجه إلى طهران لحل القضايا المتبقية الخاصة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال غروسي لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو على متن الطائرة اليوم الجمعة: "أتوجه إلى طهران الآن للعمل على القضية التي تمثل اهتماما مباشرا لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "آمل بأن الحديث سيدور عن حل القضايا المتبقية حول جوانب البرنامج النووي الإيراني".

يذكر أن أطراف الاتفاق النووي مع إيران أجرت عدة جولات من المفاوضات مع الوفد الإيراني في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي توقفت طهران عن تنفيذ التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وفي منتصف شباط الماضي أكد رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني عن تحقيق تقدم في المفاوضات والاقتراب من الاتفاق أكثر مما كان في أي وقت مضى.
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