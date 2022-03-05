13 دولة امتنعت عن التصويت بينهم حلفاء موسكو...صفعة لروسيا في الأمم المتحدة!

وصوت 32 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لإجراء تحقيق على أعلى مستوى ممكن في محاولة لتحميل الجناة المسؤولية.وصوتت كل من روسيا وإريتريا فقط ضد القرار، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت، بما فيها الدول الداعمة تقليديا لموسكو أي الصين وفنزويلا وكوبا.وجاءت الصفعة الجديدة لروسيا بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع، وبأغلبية ساحقة، قرارا يطالب روسيا "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وهو تصويت وصف بأنه "تاريخي".حظي القرار في مجلس حقوق الإنسان بدعم الغربيين وكذلك العديد من العواصم الأخرى حول العالم التي نددت بعدم احترام روسيا السيادة الإقليمية لأوكرانيا والعنف الذي يمارس ضد الشعب الأوكراني، فضلا عن تهديد السلام العالمي.امتنعت الصين عن التصويت، رغم معارضتها الشديدة لأي تحقيق تجريه الأمم المتحدة ولإجراء مناقشة عاجلة بشأن الغزو الروسي.وأدان المجلس في جنيف "انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على هذه الحقوق الناجمة عن عدوان روسيا الاتحادية".يدعو النص إلى "انسحاب سريع ويمكن التحقق منه للقوات الروسية والجماعات المسلحة المدعومة من روسيا من كل الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا"، ويطالب بأن تشكل على وجه السرعة "لجنة تحقيق دولية مستقلة" لفترة أولية تمتد عاما واحدا.سيكلف المحققون "جمع وتجميع وتحليل الأدلة على... انتهاكات" حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بهدف إجراء محاكمات محتملة في المستقبل، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات "حتى يحملوا مسؤولية أفعالهم"."روسيا وحدها"وبدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.وحذرت فيليبينكو أمام المجلس من أن "قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية".وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس التي يستهدف فيها قرار روسيا بشكل مباشر، وفق متحدث باسم الأمم المتحدة.وقالت فيليبينكو محاطة بالعديد من نظرائها من جميع أنحاء العالم إن "العالم كله يقف إلى جانب أوكرانيا".وردد بعض مؤيدي كييف رأيها.بدورها، قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في أوروبا شيبا كروكر "اليوم، صوت أعضاء المجلس بأغلبية ساحقة لصالح إنشاء لجنة تحقيق ذات تفويض قوي... يقف أعضاء المجتمع الدولي إلى جانب أوكرانيا، ومن الواضح أن روسيا وحدها".وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سيمون مانلي "شهدنا هذا الأسبوع عرضا غير مسبوق للوحدة من قبل المجتمع الدولي"."كارثة عالمية"جاء هذا التصويت في الوقت الذي تعرضت فيه، الجمعة، محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأكبر في أوروبا، الواقعة في جنوب أوكرانيا، لضربات للجيش الروسي تسببت في حريق أخمده رجال الإطفاء الأوكرانيون بسرعة.لكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف قال إنه لا يعتقد أن تصويت المجلس، الجمعة، عكس "كل الفروقات الدقيقة" في مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار أو امتنعت عن التصويت.وقال لصحافيين في جنيف "لا أرى أننا معزولون" مضيفا "ضُغط على عدد من الدول من قبل الولايات المتحدة وحلفائهم الغربيين".وشجبت إريتريا الداعم العلني الوحيد لموسكو أولئك الذين يحاولون إنشاء "نظام عالمي أحادي القطب" من خلال "تطويق روسيا واحتوائها".وقالت وزارة الخارجية في أسمرة في بيان "إن أوكرانيا للأسف ضحية واعتُبرت كبش فداء في مخططهم الشامل لتشديد الخناق على روسيا".من جهته، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إنه "لا يوجد سوى معتد واحد في هذه الحرب، وهو روسيا... يجب تحميل روسيا المسؤولية عن هذه الأعمال".وأشعل الغزو الروسي الغضب على نطاق واسع في العالم، وتتزايد التظاهرات المناهضة للحرب ومبادرات التضامن مع الأوكرانيين في ظل القصف والنزوح الجماعي من أوكرانيا لنحو 1,2 مليون شخص، وفق أحدث أرقام الأمم المتحدة.