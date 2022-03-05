عربي-دولي

المغرب يمكّن بروكسل من اعتقال الإرهابي "عبدالله البلجيكي"

Lebanon 24
05-03-2022 | 04:00
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قالت السلطات المغربية إن السلطات البلجيكية اعتقلت مواطنا من أصل مغربي "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية" وذلك بناء على "معلومات دقيقة" قدمتها السلطات المغربية.
 
وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، إن السلطات المغربية "قدمت معلومات ومعطيات دقيقة للسلطات البلجيكية المختصة حول مواطن بلجيكي من أصل مغربي يشتبه في تورطه في التحريض والتخطيط والإعداد لمشاريع إرهابية وشيكة".

وأضاف البيان، الذي اطلعت رويترز على نسخ منه، أن هذه المعلومات ساعدت في "توقيف المشتبه به الذي يحمل الاسم الحركي عبدالله البلجيكي، ووضعه رهن الاعتقال من طرف القضاء البلحيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف".
 
وأوضح البيان أن التحريات كشفت "تورط هذا الشخص المباشر في التحريض على تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة" وتنسيقه مع الشخص الذي أعلنت السلطات احتجازه يوم الأربعاء بإقليم طاطا جنوب المغرب.
 
وقالت السلطات إن التحريات أثبتت أن هذا الشخص "حرض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب، من خلال محتويات يحدد فيها للشخص الموقوف بالمغرب طريقة الاستقطاب والتجنيد، وكيفية اختيار القواعد الخلفية للتدريب، وكذا المشاريع والأهداف المزمع استهدافها".

كما أظهرت التحريات الأولية أن "هذا المخطط الإرهابي، كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب وكذا مسؤولين في قطاعات حكومية وأمنية، واستهداف مقرات عسكرية وأمنية باستخدام سيارة مفخخة.. ومهاجمة وكالات بنكية ومصرفية".

كانت السلطات قد أعلنت الأربعاء اعتقال شخص "موال لتنظيم داعش" كان يخطط لهجمات ضد أجانب بالمغرب.
المصدر: سكاي نيوز
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