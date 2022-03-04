عربي-دولي

"بلومبرغ" تُعلّق نشاط صحافييها في روسيا... و"سي إن إن" توقف بثّها في موسكو

Lebanon 24
04-03-2022 | 23:29
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أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء، يوم أمس (الجمعة)، تعليق نشاط صحافييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش وغزو أوكرانيا.
وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبرغ الإلكتروني: "قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتاً عملنا في جمع الأخبار في روسيا".
وأضاف: "إن التغيير في القانون الجنائي الذي يبدو أنه يهدف إلى تحويل أي مراسل مستقل إلى مجرم بالتبعية البحتة، يجعل مستحيلاً الاستمرار في أي شكل من أشكال الصحافة العادية داخل البلاد".
من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" التي تعمل على مدار 24 ساعة، إنها ستتوقف عن البث فى روسيا بينما ستواصل تقييم الوضع وخطواتها التالية للمضي قدماً.
وتأتي التحركات في وقت هدّد المشرعون الروس بفرض أحكام بالسجن لكل من ينشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي، في إطار فُسرت على أنها محاولة لقمع اي معارضة لخطوة غزو أوكرانيا.
وأعلنت "بي بي سي" الجمعة أنها أوقفت عمل صحافييها في روسيا، في حين قالت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) إنها أوقفت موقتاً التقارير الواردة من روسيا.
وقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي في بيان: "يبدو أن هذا التشريع يجرّم عمل الصحافة المستقلة".
وحذّر من أن الصحافيين قد يواجهون خطر الملاحقة الجنائية لمجرد تأديتهم عملهم.

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