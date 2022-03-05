رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، ان ظهور الرئيس فلاديمير زيلينسكي الأخير، يوحي بأنه غير طبيعي وكان بحالة غير لائقة.

وأشار أزاروف إلى أنه ليست لديه معلومات موثوقة حول ما إذا كان زيلينسكي يتعاطى أدوية أو مواد أخرى.

وأضاف في تصريح صحفي تعليقا على الظهور الأخير للرئيس الأوكراني: "أنا لا أقول أبدا ما لا أعرفه. لكن مظهره يوحي بأنه في حالة غير طبيعية تماما".

وقال إن الطبيب النفسي الأوكراني الشهير سيميون غلوزمان، كذلك صرح في وقت سابق، وبناء على ملاحظاته لتدخلات زيلينسكي السابقة بأن هناك أعراضا تجعلنا نعتقد أنه زيلينسكي غير طبيعي وأنه يعاني من شيء ما.

وأثار الظهور الأخير لزيلينسكي جدلا واسعا حول إمكانية تعاطيه لمخدرات أو دواء، وذلك نظرا لمظهره وللطريقة التي كان يتحدث بها.

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، ان ظهور الرئيس فلاديمير زيلينسكي الأخير، يوحي بأنه غير طبيعي وكان بحالة غير لائقة.

وأشار أزاروف إلى أنه ليست لديه معلومات موثوقة حول ما إذا كان زيلينسكي يتعاطى أدوية أو مواد أخرى.

وأضاف في تصريح صحفي تعليقا على الظهور الأخير للرئيس الأوكراني: "أنا لا أقول أبدا ما لا أعرفه. لكن مظهره يوحي بأنه في حالة غير طبيعية تماما".

وقال إن الطبيب النفسي الأوكراني الشهير سيميون غلوزمان، كذلك صرح في وقت سابق، وبناء على ملاحظاته لتدخلات زيلينسكي السابقة بأن هناك أعراضا تجعلنا نعتقد أنه زيلينسكي غير طبيعي وأنه يعاني من شيء ما.

وأثار الظهور الأخير لزيلينسكي جدلا واسعا حول إمكانية تعاطيه لمخدرات أو دواء، وذلك نظرا لمظهره وللطريقة التي كان يتحدث بها.