عربي-دولي

البلد الوحيد الذي لم يعلم بالصراع.. كيم أخفى حرب أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-926824-637820734496178828.jpg
Doc-P-926824-637820734496178828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعلم السكان في كوريا الشمالية بحدوث حرب في أوكرانيا لأيام عديدة بعد بدئها، وكأنهم في سبات عميق رغم كل الضجة التي أثيرت في العالم وعلى وسائل الإعلام المختلفة.

فقد انتظر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، أياماً ليخبر الأمة عن العملية العسكرية الروسية، لكنه أبلغ أولاً أعضاء الحزب الحاكم فقط (حزب العمال الكوري) خلال اجتماعات خاصة ضيقة، وهم بدورهم نشروا الكلمة لاحقاً، بحسب ما أوضح مسؤولون حكوميون لراديو آسيا الحرة.
 
فعلى الرغم من بدء الجيش الروسي العملية في 24 شباط الفائت، فإن بيونغ يانغ لم تخبر أعضاء الحزب إلا بعد يومين، وفق تقرير "فويس أوف أميركا".

أبقت الأمر سراً
إلى ذلك، سلم قادة الحزب المركزي أخبار أوكرانيا إلى كل لجنة حزبية إقليمية، وأمروهم بإخبار أعضاء الحزب في اجتماعهم الأسبوعي، المخصص للاعتراف بالأخطاء السياسية وتأكيد التزامهم بالولاء للبلاد وقادتها.

وقال مصدر إن النبأ جاء سرا أثناء انتقاد ذاتي يوم السبت، فيما قيل لأعضاء الحزب أن يكونوا مستعدين للتعبئة في أي وقت.
 
كما أضاف أن أعضاء الحزب لم يفاجأوا، لكنهم ما زالوا يتساءلون عن سبب إبقاء السلطات على سرية أنباء العملية!

تعتيم إعلامي
وتخضع وسائل الإعلام في كوريا الشمالية لأشد رقابة حكومية في العالم، في وقت تتصدر وسيلة الإعلام المحلية الرئيسية ألا وهي وكالة الأنباء المركزية الكورية المشهد.

فيما يعتبر الاتصال بالعالم الخارجي محدودا، ويبدو التواصل الداخلي أيضاً محدوداً في بعض الأحيان.
 
وتصف منظمة "مراسلون بلا حدود" كوريا الشمالية بأنها الدولة الأكثر انغلاقاً في العالم، وتحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر حرية الصحافة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، بعد أيام على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، وما زال العالم منشغلاً بتبعات الحرب وما تلاها من عقوبات على موسكو لردعها من مواصلة العملية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-03-05
16:30 | 2022-03-05
16:00 | 2022-03-05
15:30 | 2022-03-05
15:22 | 2022-03-05
15:07 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website