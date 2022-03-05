عربي-دولي

أوكرانيا.. وقف إطلاق النار لإجلاء "المحاصرين" من مدينتين

Lebanon 24
05-03-2022 | 04:40
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أعلنت القوات الروسية، السبت، وقفا لإطلاق النار في ماريوبول، لإجلاء المدنيين من هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

من جانبه قال رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو، السبت، إن القوات الروسية تحاصر المدينة  وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.

وأضاف "منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا التي يسكنها نحو نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة"، داعيا إلى "مواصلة المقاومة".

وتابع "نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار"، مؤكدا أن "أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة".

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدينة ثانية بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وذكر ميخايلو بودولاك مستشار الرئاسة الأوكرانية أن جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تعقد السبت أو الأحد.

لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة جدا. فقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الحوار مع كييف لن يكون ممكنا إلا إذا تم قبول "كل المطالب الروسية" بما في ذلك ضمان وضع أوكرانيا  كدولة "محايدة وغير نووية" و"إخلائها الإجباري من السلاح".

ولم تفض جولتان سابقتان من المحادثات على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ثم على الحدود البولندية البيلاروسية، إلى وقف القتال، لكن الطرفين اتفقا على إقامة "ممرات إنسانية" لإجلاء المدنيين.

وبعد عشرة أيام من الحرب، يصعب التحقق من الأرقام بشكل مستقل. فقد أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي. لكن كييف تتحدث عن مقتل أكثر من تسعة آلاف جندي روسي. وفر أكثر من 1,2 مليون لاجئ من أوكرانيا حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
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