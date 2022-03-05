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بدء إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية

Lebanon 24
05-03-2022 | 05:30
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بدأت مدينة ماريوبول الأوكرانية، السبت، إجلاء المدنيين منها، في وقت تطوق القوات الروسية المدينة التي تضم ميناء استراتيجيا على بحر آزوف.

وكانت موسكو أعلنت وقفاً لإطلاق النار، السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما ماريوبول.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وتحدث مجلس بلدية ماريوبول عن اتفاق لوقف موقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات، للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وأوضح المصدر نفسه على تطبيق "تليغرام": "في المجموع سيحتاج الأمر إلى مراحل عدة ليتمكن كل شخص يرغب في الرحيل من مغادرة المدينة".

ويؤدي ممر إجلاء المدنيين إلى مدينة زابوريجيا التي تبعد 220 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وكان رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو أعلن السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.

وكتب بويتشينكو على تطبيق "تليغرام": "منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا التي تضم نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة"، داعيا إلى "مواصلة المقاومة".

وأضاف: "نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار"، مؤكدا أن "أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة".
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