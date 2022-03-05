موسكو تعلن تدمير مستودع بأوكرانيا يحتوي صواريخ جافلين ونلاو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهدافها مستودع أسلحة في أوكرانيا بضربات دقيقة، كان يستخدم لتخزين أنظمة صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ "نلاو".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم السبت، إنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، مخزن ذخيرة في منطقة الوحدة العسكرية بجيتومير، حيث تم تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين ونلاو".وقال كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية دمرت خلال العملية 2037 منشأة وبنية تحتية عسكرية في أوكرانيا.وصرح بأن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تواصل تضييق الخناق على مدينة ماريوبول، فيما تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.وأضاف أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدمت 27 كيلومترا خلال الليلة الماضية.