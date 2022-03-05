واشنطن لسفاراتها.. لا تشاركوا هذه التغريدة

يبدو أن لحظات من الإرباك والغموض خيمت على وزارة الخارجية الأميركية بعد فترة وجيزة من اشتعال النيران في أكبر المحطات النووية في أوكرانيا، جراء ما قيل إنه قصف روسي.



فبعد أن أعلنت السفارة الأميركية في كييف على حسابها الرسمي على تويتر أمس "أن قصف محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والواقعة جنوب شرق البلاد، يعتبر جريمة حرب، وأن الرئيس الروسي بوتين يتمادى في ممارسة لعبة الترهيب هذه"، بدأ آلاف المسؤولين الغربيين يعيدون تغريدها.

لكن الغريب في الأمر أن وزارة الخارجية طلبت على ما يبدو لاحقا من السفارات الأميركية في أوروبا، عدم مشاركة تلك التغريدة على الإطلاق.



رسائل عاجلة

ونشر صحافيون أميركيون منهم مراسلة "سي أن أن"، و"أن بي سي" أيضا، أن الخارجية أرسلت رسائل عاجلة إلى السفارات المنتشرة في أوروبا طالبة منها عدم إعادة مشاركة تلك التغريدة.



إلا أن الأسباب لم تتضح، وظل الغموض يلف تلك الرسالة الغريبة.