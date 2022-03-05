عربي-دولي

أنباء عن مقتل عضو في الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا خلال محاولة اعتقاله

Lebanon 24
05-03-2022 | 06:32
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 نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل أوكرانية أن دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، قُتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية، اليوم، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.

ووفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في "تيليغرام"، فإن كيرييف قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى.
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