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أوكرانيا: روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وعطلت عمليات الإجلاء

Lebanon 24
05-03-2022 | 10:00
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اتهمت أوكرانيا، يوم السبت، روسيا، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.

وقال أولكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون، إن روسيا لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول، حسبما نقلت "رويترز".

وبحسب بلدية ماريوبول، فإن إجلاء سكان ماريوبول أرجئ بسبب خرق روسيا وقف إطلاق النار، وفقما نقلت "فرانس برس".
 
وكتبت البلدية على "تلغرام" أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت "أرجئت لأسباب أمنية" لأن القوات الروسية "تواصل قصف ماريوبول ومحيطها".
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