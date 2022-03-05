أوكرانيا: روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وعطلت عمليات الإجلاء

اتهمت أوكرانيا، يوم السبت، روسيا، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.وقال أولكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون، إن روسيا لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول، حسبما نقلت "رويترز".وبحسب بلدية ماريوبول، فإن إجلاء سكان ماريوبول أرجئ بسبب خرق روسيا وقف إطلاق النار، وفقما نقلت "فرانس برس".