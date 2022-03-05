إقتصاد

الكرملين: فرض قيود على شراء النفط الروسي له تداعيات وخيمة على سوق النفط العالمية

Lebanon 24
05-03-2022 | 12:00
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حذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية.

وردا على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسي، قال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت: "الموضوع نراقبه بعناية، بالطبع (قيود كهذه) يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية. نحن نراقب عن كثب تطور الوضع".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، قال بيسكوف إن روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية. وقال: "في مجال ما سننتظرهم كثيرا، في مجال آخر سننتظرهم أقل، لأن شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية".

وفي 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، وعقب ذلك فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتزامن ذلك مع إعلان شركات أجنبية الخروج من السوق الروسية.

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