عربي-دولي

شرطة دونيتسك: تفجير منزل في ماريوبول بعد الإعلان عن فتح ممرات إنسانية

Lebanon 24
05-03-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-926923-637820874803044263.jpg
Doc-P-926923-637820874803044263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إيدوارد باسورين، أن كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة قامت بتفجير منزل سكني في ماريوبول بعد الإعلان عن فتح ممرات إنسانية في المدينة.

وقال باسورين، اليوم السبت، في بث لقناة "ار بي كا" الروسية: "أريد الإشارة إلى أن تفجير المنزل تم بعد الإعلان أننا سنفتح في الساعة 10:00 صباحا من اليوم السبت ممرات إنسانية لخروج السكان المدنيين من منطقتين سكنيتين وهما فولنوفاخا وماريوبول.

وأشار إلى أن كتيبة "آزوف" المتطرفة كانت تعد خطة للقضاء على سكان المدنيين في ماريوبول وذلك بهدف اتهام روسيا بقصف المدينة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-03-06
01:45 | 2022-03-06
01:30 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
00:31 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website