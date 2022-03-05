الكرملين: الناتو يدرك استحالة مشاركته المباشرة في الأحداث الأوكرانية

أكد الكرملين أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدرك استحالة مشاركتها المباشرة في تطورات الأزمة حول أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال موجز صحفي: "نشاهد أن دول الناتو تدرك تمام الإدراك استحالة مشاركتها المباشرة في التطورات حول أوكرانيا".وأكد المتحدث أن الكرملين على علم بتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي انتقد حلف شمال الأطلسي على قراره عدم إعلان حظر الطيران فوق أراضي بلاده. مع ذلك فقد اعتبر بيسكوف أن هذه التصريحات لا تستدعي أي رد أو موقف محدد.