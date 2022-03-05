الحرب الروسية الأوكرانية: شركات اتخذت إجراءات ضد روسيا





وقالت كل من شركات شانيل وأل في أم أتش وهيرميس وكيرينغ يوم الجمعة، إنها قررت إغلاق متاجرها مؤقتا في روسيا.



ويأتي ذلك في أعقاب دعوات من المتاجر الأوكرانية للملابس الراقية للشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم "للوقوف ضد" غزو البلاد.



وقد اُستثني حتى الآن، تجار التجزئة للسلع الفاخرة، إلى حد كبير، من العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية.



لكن كثيرين وجدوا أن ممارسة الأعمال التجارية وتلبية طلبات المتاجر والأشخاص في المنطقة أكثر صعوبة، بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا. انضمت دور الأزياء الفرنسية الكبرى إلى شركات أخرى في الإعلان عن أنها ستعلّق مبيعاتها في روسيا وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.وقالت كل من شركات شانيل وأل في أم أتش وهيرميس وكيرينغ يوم الجمعة، إنها قررت إغلاق متاجرها مؤقتا في روسيا.ويأتي ذلك في أعقاب دعوات من المتاجر الأوكرانية للملابس الراقية للشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم "للوقوف ضد" غزو البلاد.وقد اُستثني حتى الآن، تجار التجزئة للسلع الفاخرة، إلى حد كبير، من العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية.لكن كثيرين وجدوا أن ممارسة الأعمال التجارية وتلبية طلبات المتاجر والأشخاص في المنطقة أكثر صعوبة، بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا.





وستغلق أل في أم أتش، التي تمتلك علامات تجارية مثل كريستيان ديور وجيفانشي وبولغاري وغيرها، متاجرها الـ 124 في البلاد اعتبارا من يوم الأحد.



وقالت شركة شانيل في منشور على موقع "لينكد إن": "نظرا لمخاوفنا المتزايدة بشأن الوضع الحالي وعدم اليقين المتزايد حوله وتعقيد سير العمل، قررت شانيل إيقاف أعمالها مؤقتا في روسيا". وكانت دار هيرميس، صانعة حقائب بيركين باهظة الثمن، وريتشمونت، مالكة شركة كارتييه السويسرية، من بين أوائل الشركات التي أعلنت أنها ستوقف نشاطها التجاري في روسيا.وستغلق أل في أم أتش، التي تمتلك علامات تجارية مثل كريستيان ديور وجيفانشي وبولغاري وغيرها، متاجرها الـ 124 في البلاد اعتبارا من يوم الأحد.وقالت شركة شانيل في منشور على موقع "لينكد إن": "نظرا لمخاوفنا المتزايدة بشأن الوضع الحالي وعدم اليقين المتزايد حوله وتعقيد سير العمل، قررت شانيل إيقاف أعمالها مؤقتا في روسيا".

وقد أغلق متجر "تسوم كييف" متعدد الأقسام، كما هي الحال مع تجار التجزئة الآخرين في السوق الأوكرانية، مع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.



وقالت كوفال إنها تريد أن ترى صناعة الأزياء والرفاهية "تتفاعل على الفور من خلال فرض عقوبات على العلامات التجارية والمتاجر وتجار التجزئة الروس".

ومن بين الشركات التي أوقفت مبيعاتها في روسيا، شركة اديداس الألمانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، وآبل التي أوقفت مؤقتًا جميع مبيعات المنتجات في البلاد، عدد من شركات السيارات مثل هوندا وتويوتا، مايكروسوفت التي أعلنت في 4 آذار أنها ستعلق المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا، شركة والت ديزني (DIS) التي علقت عرض الأفلام في البلاد، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الكبيرة.