الأمم المتحدة: أوروبا تشهد أسرع أزمة لاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

كشف المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو جراندي، السبت، أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.وشدد جراندي على أن "الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا"، معتبرا أن "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".بدورها، قالت بلدية مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، السبت، إنه تم إرجاء عملية إجلاء السكان بسبب "الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار".وأضافت أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، "أرجئت لأسباب أمنية" لأن القوات الروسية "تواصل قصف ماريوبول ومحيطها".بدوره، اتهم مستشار الرئيس الأوكراني روسيا "بإفشال" خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول.وكانت موسكو أعلنت وقفا لإطلاق النار السبت للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في جنوب شرق أوكرانيا إحداهما ماريوبول.من جانبه، قال رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو، السبت، إن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.