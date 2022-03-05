عربي-دولي

بوتين: هدفنا نزع سلاح أوكرانيا.. وننتظر ردها على اقتراحاتنا

Lebanon 24
05-03-2022 | 15:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن بلاده تهدف إلى "نزع سلاح أوكرانيا" في العملية العسكرية التي تشنها منذ أيام.


وأوضح بوتين في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".
وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".
كما تحدث الرئيس الروسي على المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام ولم تثمر عن شيء ملموس بعد.

وقال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".
واعتبر أن كل شيء في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "يمضي كما هو مخطط له"، مؤكدا ثقته في أن "الجيش الروسي سيحقق كافة أهدافه"

ومن جهة أخرى، شدد بوتن على أن "أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر، سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية".

وفي السياق ذاته، قال بوتن إن "النازيين الجدد"، في إشارة إلى القوات الأوكرانية، يمنعون المدنيين من مغادرة مدن في أوكرانيا، مؤكدا أن "هناك جهات تستخدم الطلاب الأجانب رهائن".
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