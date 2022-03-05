بوتين: هدفنا نزع سلاح أوكرانيا.. وننتظر ردها على اقتراحاتنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن بلاده تهدف إلى "نزع سلاح أوكرانيا" في العملية العسكرية التي تشنها منذ أيام.





وأوضح بوتين في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".

وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".

كما تحدث الرئيس الروسي على المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام ولم تثمر عن شيء ملموس بعد.



وقال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".