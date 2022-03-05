زيلينسكي بحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضدّ روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.







