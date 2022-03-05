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زيلينسكي بحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضدّ روسيا

Lebanon 24
05-03-2022 | 22:58
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.



المصدر: روسيا اليوم
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