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عربي-دولي
زيلينسكي بحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضدّ روسيا
Lebanon 24
05-03-2022
|
22:58
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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