عربي-دولي

سيناتور أميركي: لا يجب استبعاد إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:27
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اعتبر عضو مجلس الشيوخ الأميركي ريك سكوت أنه "لا يجب استبعاد إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك".
المصدر: روسيا اليوم
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