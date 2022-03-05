كيف علّقت الصين على استهداف روسيا للمحطات النووية الأوكرانية؟

كسرت الصين صمتها بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معبرة عن قلقها بشأن المحطات النووية الأوكرانية، وحثت روسيا على "الهدوء وضبط النفس"، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر".وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين قال خلال مؤتمر صحفي "إن الصين تولي أهمية كبيرة للسلامة النووية وتشعر بالقلق إزاء حالة السلامة والأمن للمنشآت النووية في أوكرانيا".وأضاف "سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب وندعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ومنع التصعيد وضمان سلامة المنشآت النووية ذات الصلة".