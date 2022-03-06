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حديث لافت لمسؤول إسرائيلي كبير عن نصرالله... هذا ما قاله

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:00
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، "يعرف جيدا النقاط الحساسة في المجتمع الإسرائيلي".

وقال باراك في حديث لموقع "واللا": "نصر الله عالم نفسي إعلامي، وهو جيد في ذلك".
المصدر: روسيا اليوم
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