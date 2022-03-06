حديث لافت لمسؤول إسرائيلي كبير عن نصرالله... هذا ما قاله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، "يعرف جيدا النقاط الحساسة في المجتمع الإسرائيلي".



وقال باراك في حديث لموقع "واللا": "نصر الله عالم نفسي إعلامي، وهو جيد في ذلك".