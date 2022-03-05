عربي-دولي

حلفاء أوكرانيا يبحثون عن خليفة لزيلينسكي... ما السبب؟

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:50
A-
A+
Doc-P-927093-637821461390061345.jpg
Doc-P-927093-637821461390061345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت تقارير غربية أنّ حلفاء أوكرانيا يبحثون عن تأمين خليفة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في حال وصول القوات الروسية إليه واغتياله.
المصدر: العربية
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي بحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضدّ روسيا
lebanon 24
06/03/2022 09:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يندّد برفض حلف الناتو المتعمد قرار فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا
lebanon 24
06/03/2022 09:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل غادر زيلينسكي أوكرانيا وانتقل إلى بولندا؟
lebanon 24
06/03/2022 09:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الدوما: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا (الميادين)
lebanon 24
06/03/2022 09:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24

زيلينسكي

أوكرانيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-03-06
01:45 | 2022-03-06
01:30 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
00:31 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website