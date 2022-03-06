عربي-دولي

عددهم كبير... أميركيون خدموا في أفغانستان والعراق يستعدون للسفر لأوكرانيا للقتال ضدّ روسيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:30
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قالت مصادر أميركية صحفية إن العشرات من المحاربين القدامى الأميركيين خدموا في العراق وأفغانستان قد التحقوا بالصراع في أوكرانيا، بينما يستعد العشرات منهم للسفر إلى نفس البلد لمقاتلة القوات الروسية وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقدرت المصادر الصحفية دخول حوالي 1600 مقاتل أميركي الى أوكرانيا وفقا لرئيس الوزراء الأوكراني.
المصدر: العربية
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