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قوات روسية تتجه نحو محطة الطاقة الكهرومائية في كييف

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:31
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في آخر التطورات الميدانية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تتجه نحو محطة "كانيف للطاقة الكهرومائية" جنوب كييف.

يأتي ذلك وسط تركيز القوات الروسية على العاصمة كييف مع المضي قدماً في الهجمات على خاركيف وميكولايف، وكذلك إنشاء ممر بري مع شبه جزيرة القرم، بحسب الجيش الأوكراني.
المصدر: العربية
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