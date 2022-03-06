عربي-دولي

تزامناً مع الحرب في أوكرانيا... زيارة أميركية نادرة إلى "حلفاء بوتين"

Lebanon 24
06-03-2022 | 02:00
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توجه مسؤولون أميركيون كبار إلى فنزويلا للقاء أعضاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.

ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن ومادورو على طلبات وكالة "فرانس برس"، للتعليق على الزيارة والغرض منها.
المصدر: سكاي نيوز
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