صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)

ظهر صاروخ أوكراني، طراز Stinger الأميركي الصنع، في فيديو بثته وزارة الدفاع الأوكرانية، وهو يمضي كالأفعى إلى هليكوبتر روسية، رصدها رادار محلي عند دخولها الجو الأوكراني، وبثانية واحدة "كوّمها" على الأرض مشتعلة بالنار.ونشرت الوزارة "تغريدة" مع الفيديو البالغة مدته نصف دقيقة، قالت فيها: "هكذا يموت الروس. هذه المرة في طائرة هليكوبتر. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها.. معاً لتحقيق النصر".