ماذا يحصل إن فُرضت منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا؟

تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا أسبوعها الثاني، ومع استمرار دعوات الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي لإقامة منطقة حظر طيران فوق البلاد، إلا أن حلف الناتو لم يستجب لهذه المطالب.ووفقا لتحليل من الزميل لوك ماكغي بـCNN، فإن "مشكلة مناطق حظر الطيران العسكري تكمن في أنها يجب أن تفرضها القوة العسكرية، إذا طارت طائرة روسية إلى منطقة حظر طيران تابعة لحلف شمال الأطلسي، فسيتعين على قوات الناتو اتخاذ إجراءات ضد تلك الطائرة، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات إطلاق النار على الطائرة من السماء. سيكون ذلك، في نظر روسيا، عملاً حربياً من قبل الناتو ومن المرجح أن يؤدي إلى تصعيد الصراع".لماذا لم يفرض الناتو منطقة حظر طيران؟لا أوكرانيا ولا روسيا عضو في الناتو. من الواضح أن بوتين يرى الناتو على أنه تهديد مباشر لسلطته وانتقد مؤخرًا توسعه تجاه روسيا، مستخدمًا ذلك كمبرر لغزو أوكرانيا، ونتيجة لذلك، فإن الناتو متردد للغاية في الانخراط بشكل مباشر في نزاع أوكرانيا مع قوة نووية منافسة، وفي حين أنه يدعم مقاومة أوكرانيا ويعترف بأفعال بوتين على أنها غزو لدولة ذات سيادة، فإن الحلف ببساطة ليس مستعدًا لفعل أي شيء يمكن تفسيره على أنه عمل حرب مباشر على روسيا ويخاطر بالتصعيد الذي قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية.قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن إقامة منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا ليست خيارًا يدرسه الحلف، مضيفا: "لقد اتفقنا على أنه لا ينبغي أن تكون طائرات الناتو تعمل فوق المجال الجوي الأوكراني أو قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية".