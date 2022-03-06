فتح ممرات إنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

كشفت "سكاي نيوز عربية" أن الممرات الإنسانية في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا، ستفتح الأحد، بعد فشل إجلاء المدنيين منهما السبت.



وتقع المدينتان تحت الحصار والقصف الروسي، بعد 11 يوما من بدء الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا.