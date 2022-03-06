عربي-دولي

أوكرانيا تعلن استعداد آلاف جدد للانضمام إلى "الفيلق الدولي"

Lebanon 24
06-03-2022 | 05:00
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قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأحد، إن 3 آلاف متطوع أميركي أبدوا استعدادهم للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ أيام.

وأفادت الوكالة نقلاً عن قناة عمليات القوات المسلحة الأوكرانية على "تليغرام"، بأن عدداً كبيراً من المتطوعين هم من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك في العراق وغيرها من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم.

ووفق القناة، فإن إجمالي تعداد المتطوعين الأجانب للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية، بلغ 16 ألفا.

وأعلنت أوكرانيا قبل أيام تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته "الفيلق الدولي"، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على "فيسبوك": "تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوع، إن أوكرانيا ستنشئ فيلقا "دوليا" للمتطوعين من الخارج.

وأضاف زيلينسكي في بيان: "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا"، وفقما نقلت وكالة "رويترز".

ومنذ بداية الحرب، تحدثت السلطات الأوكرانية عن حاجتها لمساعدة المدنيين في قتال القوات الروسية، وأظهرت مقاطع فيديو عمليات توزيع الأسلحة اليدوية على سكان المدن.
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