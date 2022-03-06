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"نيويورك تايمز": علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة

Lebanon 24
06-03-2022 | 05:30
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كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف الاتصالات بين كاراكاس وموسكو، مفيدة بتوجه وفد أميركي إلى فنزويلا للقاء ممثلي حكومة نيكولاس مادورو.

ونقلت الصحيفة، أمس السبت عن مصادرها أن الوفد الأميركي الذي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، توجه إلى فنزويلا يوم السبت.
 
ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل أخرى حول قوام الوفد ومواعيد تواجده في فنزويلا لكنها أكدت أن مستوى الوفد المتوجه إلى كاراكاس هو "الأعلى في السنوات الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة "تبذل الجهود لفصل روسيا عن حلفائها الدوليين" على خلفية التوتر حول أوكرانيا.
 
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن واشنطن خائفة من التهديدات للأمن التي قد تأتي من الحلفاء الروس في أميركا اللاتينية حال "تعميق المواجهة مع روسيا". وإضافة إلى ذلك، لا يستبعد أن واشنطن تعتبر كاراكاس مصدراً إضافياً للنفط حال فرض قيود على مجال الطاقة الروسي.

وتعتمد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين روسيا وفنزويلا، على وجه الخصوص، على مشاريع التعاون في تطوير موارد الطاقة في فنزويلا، بما في ذلك بمشاركة مؤسسة "روس زاروبيج نفط" الروسية. وبالتعاون مع شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية "PDVSA" ، تعمل 5 مصانع مشتركة وتنتج معا حوالي 100 ألف برميل يوميا.

ووصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا بأنها جريمة ضد الشعب الروسي، مشيرا إلى أن الدول الغربية شنت "حربا إعلامية قاسية" ضد روسيا.
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