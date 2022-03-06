"نيويورك تايمز": علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف الاتصالات بين كاراكاس وموسكو، مفيدة بتوجه وفد أميركي إلى فنزويلا للقاء ممثلي حكومة نيكولاس مادورو.



ونقلت الصحيفة، أمس السبت عن مصادرها أن الوفد الأميركي الذي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، توجه إلى فنزويلا يوم السبت.

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل أخرى حول قوام الوفد ومواعيد تواجده في فنزويلا لكنها أكدت أن مستوى الوفد المتوجه إلى كاراكاس هو "الأعلى في السنوات الأخيرة".



وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة "تبذل الجهود لفصل روسيا عن حلفائها الدوليين" على خلفية التوتر حول أوكرانيا.