روسيا تتهم أوكرانيا بصنع "القنبلة القذرة"

نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر لم تسمه، الأحد، أن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي أطلقت عليه اسم "القنبلة القذرة" باستخدام البلوتونيوم، لكن المصدر لم يذكر أي أدلة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار أكثر من مرة إلى أن هدف الهجوم على أوكرانيا هو "نزع سلاح" الجارة الموالية للغرب، و"تطهيرها من النازيين"، ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).ونقلت وكالة "تاس" ووكالة الإعلام الروسية ووكالة "إنترفاكس"، وجميعها تابع لموسكو، عن ممثل هيئة مختصة في روسيا، قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبل النووية المعطلة، التي أغلقتها السلطات عام 2000.لكن الحكومة الأوكرانية تقول إنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي، وإنها تخلت عن أسلحتها النووية في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.وقبل الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بوقت قصير، قال بوتين في كلمة إن أوكرانيا تستخدم الخبرة السوفيتية في صناعة أسلحة نووية، وإن هذا يرقى إلى الاستعداد لهجوم على روسيا.والسبت، أكد الرئيس الروسي أن بلاده لا يمكنها تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا إلى قوة نووية.